Edenkoben lädt vom 13. bis 14. April zum Garten- und Pflanzenmarkt ein. Auf dem Ludwigsplatz, entlang der Weinstraße und im Kurpfalzsaal präsentieren über 100 regionale und überregionale Aussteller alles, was das Gärtner- und Gärtnerinnenherz begehrt. Von Pflanzenspezialitäten über Raritäten bis hin zu Accessoires für Garten und Terrasse bietet der Markt eine breite Palette. Auch die kulinarischen Angebote der Pfalz werden nicht fehlen. Für Gourmets gibt es eine Auswahl an leckeren Weinen, Würsten, Ölen, Käse und Broten. Edenkobener Weingüter bieten ihre Weine und Sekte zur Verkostung an, während Höfe und Gastronomie ihre Türen öffnen. Kaffee und Kuchen laden im Seniorentreff, Kurpfalzsaal sowie im Pfarrgärtchen zum Verweilen ein.

Der Kurpfalzsaal bietet Pfälzer Maler, Drechselarbeiten, handbemaltes Porzellan, Gutscheinverpackungen, Treibholz, Weißzeugnäherei, Kaschmir, Wolle, Seide und die Luckybelt Edition – ein vielfältiges Angebot für alle Besucher.

Info

Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Außerdem haben die Geschäfte am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet.