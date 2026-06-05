Wer gelungene Nachbarschaft im Bild festhält, hat nun länger Zeit, um ein Siegerfoto zu schießen.

Die Aktion Nachbarschaftsglück an der Südlichen Weinstraße geht in die Verlängerung. Fotos können nun bis Sonntag, 15. Juni, eingesendet werden, berichten der Landkreis Südliche Weinstraße und die Verbandsgemeinde (VG) Bad Bergzabern .

Gesucht werden Bilder, die positives Miteinander in der Nachbarschaft zeigen, zum Beispiel einen Skat- oder Doppelkopf-Abend, gemeinsame Aktionen im Garten, Rituale über den Zaun hinweg, einen zusammen angeschafften Häcksler, eine wandernde Bierbank oder einen selbstorganisierten Fahrdienst für ältere Menschen aus der Straße. Die Fotos sollen mit Bildbeschreibung sowie Namen und Wohnort des Einsenders per E-Mail an aufdemrichtigenweg@suedliche-weinstrasse.de geschickt werden.

Nur selbstgemachte Fotos zugelassen

Zu jedem Bild soll eine kurze Beschreibung eingereicht werden, was zu sehen ist und warum es persönliches Nachbarschaftsglück darstellt. Auch Fotos ohne Menschen oder Symbolfotos sind möglich, wenn ein begründender Begleittext beiliegt. Zugelassen sind nur selbstgemachte Fotos. Sind Personen erkennbar, muss deren schriftliche Erlaubnis vorliegen. Infos und Vordrucke gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/nachbarschaftsglueck

Laut Kreis und VG kürt eine Jury die schönsten Fotos. Für die drei besten gibt es Genusskörbe im Wert von je 150 Euro.

Infos

Barbara Dees, Telefon 06341 940918, E-Mail Barbara.Dees@suedliche-weinstrasse.de.