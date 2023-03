Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Edenkobener Industriegebiet ist am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden worden. Nachdem der Bereich um die Bombe herum evakuiert wurde, konnte sie schnell entschärft werden. Abgeschlossen ist die Sache damit aber noch nicht.

Am Ende ging es dann doch recht schnell. 15 Minuten benötigte der Kampfmittelräumdienst zum Entschärfen einer Fliegerbombe im südwestlichen Bereich des Industriegebiets in Edenkoben. In der