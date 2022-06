Das Landauer Unternehmen Jurec-IT Social and Green Remarketing sammelt am Samstag von 9 bis 16 Uhr auf dem neuen Messegelände in Landau ausgediente IT-Geräte. Bürger können dort wie bei der ersten Auflage der Aktion Mitte Mai Handys und Festplatten abgeben. Das kostenlose Angebot soll Verbrauchern die Möglichkeit geben, dadurch Daten sicher vernichten zu lassen. Dieses Mal werden auch größere Geräte wie Monitore und Server sowie Drucker entgegengenommen. Jurec-IT prüft dann, ob die Geräte wiederverwertet werden können, worauf sich die Firma spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet das Landauer Unternehmen Lieferknecht anlässlich der Aktion an, die alten Geräten von den Haushalten abzuholen und auf den alten Messplatz zu fahren. Interessierte melden sich beim Lieferdienst unter Telefon 06341 9676968.

[Aktualisiert am 24. Juni, 16 Uhr: In einer früheren Fassung war ein falsche Ort angegeben.]