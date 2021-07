Die Polizei Edenkoben hat in der Nacht auf Dienstag einen 27-jährigen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Mann hatte sich bereits Zugang zur Hochschule für Finanzen in der Luitpoldstraße verschafft, als er von einer Streife überrascht und festgenommen wurde. Derzeit wird geprüft, ob er für auch die beiden Einbrüche verantwortlich ist, die es in jüngerer Vergangenheit im selben Gebäude gegeben hat.