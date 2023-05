Weil auf dem Betriebsgelände einer Tankstelle in der Edenkobener Staatsstraße Gasgeruch bemerkbar machte, hat die Polizei am späten Donnerstagnachmittag für etwa anderthalb Stunden den Bereich zwischen Luitpoldstraße und Bahnhofstraße weiträumig absperren müssen. Die Feuerwehr wurde das Leck an einer Flüssiggastankstelle festgestellt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Tank unter Atemschutz erkundet und die undichten Leitungen abgesperrt. Während des Einsatzes wurden kontinuierlich Messungen in der Umgebung durchgeführt, um eine Gefahr auszuschließen. Unterstützt wurden die 30 Einsatzkräfte durch die Polizei und den Rettungsdienst. Nachdem das Leck geschlossen wurde, konnte der Verkehr gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden.