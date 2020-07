In einem Wohnhaus in Roschbach kam es am Mittwochabend zu einem Brand. Ein Bewohner, der den Brand löschen wollte, musste ins Krankenhaus. Um 19.30 Uhr rückten die Feuerwehren aus Roschbach, Edesheim und Edenkoben zu dem Brand aus. Als die Wehrleute eintrafen, stieg Rauch aus dem Keller, wie die Feuerwehr berichtet. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Ein Rauchmelder hatte sie auf den Brand aufmerksam gemacht. Mit Atemschutzgeräteträger bahnten sich die Wehrleute den Weg nach innen und konnten die Flammen löschen. Laut Polizei war ein PC der Brandherd. Dieser hatte wohl durch einen technischen Defekt Feuer gefangen. Ein Familienmitglied, das dem Computer mit einem Feuerlöscher zu Leibe gerückt war, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren 40 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen.