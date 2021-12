Eine große Verunreinigung verursachten am Wochenende Unbekannte in der Sporthalle des Gymnasiums in der Weinstraße in Edenkoben. Sie verschafften sich unbefugt Zutritt in die Halle, entnahmen zwei Feuerlöscher aus der Halterung und versprühten das gesamte Löschpulver im Innern der Halle sowie auf dem Parkplatzgelände. Von den Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.