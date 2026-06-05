Der Trifels-Erlebnis-Weg in Annweiler ist nun Teil des Familienabenteuers Rheinland-Pfalz. Familien können dort per Smartphone ein Ritterabenteuer starten.

Bei dem interaktiven Abenteuer müssen auf dem Weg zur Burg Aufgaben gelöst werden. Zum Start müssen Fragen rund um den Trifels und Annweiler beantwortet werden, um Punkte zu sammeln, heißt es in einer Mitteilung. Danach führt das Abenteuer über den Trifels-Erlebnis-Weg zur Burg. Begleitet werden junge und ältere Wanderer von Clara und Johann, die sie durch die Welt des Mittelalters führen.

An Stationen in ganz Rheinland-Pfalz können Teilnehmer Teil des Ritterordens Falkenfels werden, weitere Aufgaben lösen und Punkte sammeln. Auch dafür ist laut Mitteilung lediglich ein Smartphone nötig. Der Kontakt mit dem Ritterorden läuft über eine Webapp. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an Familien mit Kindern im Grundschulalter. Informationen gibt es unter familienabenteuer.rlp-tourismus.de.

Infos

Büro für Tourismus in Annweiler, Am Meßplatz 1, Telefon 06346 2200, unter www.trifelsland.de. E-Mail info@trifelsland.de.