Eine ukrainische Familie hat schon vor vielen Jahren den Neuanfang in der Südpfalz gepackt. Jetzt stürzt sie sich in die Mammutaufgabe, ihren Landsleuten zu helfen – denen auf der Flucht und jenen, die in der Heimat ausharren und sie verteidigen.

Seit dem 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Es sei kein Krieg Russlands, sondern ein Krieg Putins. Das hat ein in Landau lebender Ukrainer bei der großen Mahnwache am 27. Februar auf dem