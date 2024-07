Zum Auftakt des Lesesommers hat die katholische öffentliche Bücherei Edenkoben für Freitag, 5. Juli um 15 Uhr Michael Hörner mit seinen Greifvögeln auf die Wiese neben der Kirche eingeladen. Hörner ist Falkner, Jäger und Waldpädagoge. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lebensraum und die Nahrungskette von Steinadlern, Falken und Bussarden zu beobachten und zu schützen. Dafür will er auch Kinder und Jugendliche sensibilisieren. Im Anschluss an die Vorführung können Kinder und Eltern ihre Teilnahme beim Lesesommer und Vorlesesommer anmelden. Dies ist auch zu den Öffnungszeiten der Bücherei möglich. Die Vorlese- und die Lesesommerzeit beginnt am 5. Juli und endet am 7. September. Wer in diesem Zeitraum mindestens drei Bücher liest und bewertet (in der Bibliothek oder online), erhält eine Urkunde und die Einladung zum Abschlussfest. Alle Bewertungskarten dienen als Lose bei einer landesweiten Verlosung. Kleine Kinder können auch mit einem Bild zu ihrem Vorlesebuch teilnehmen. Das Büchereiteam unter der Leitung von Miriam Gierens und das Vorstandsteam des Kulturvereins Edenkoben unter der Leitung von Jutta Grünenwald haben zudem ein Begleitprogramm zum Lesesommer vorbereitet. Es ist im Netz unter www.bücherei-edenkoben.de zu finden.