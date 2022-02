Die Landauer Fahrradschlange soll auch eine Solarschlange werden. Die Initiative Südpfalz-Energie (Ise) schlägt vor, die geplante Fahrradbrücke an der Queich mit Solarmodulen zur Stromgewinnung zu überdachen. Der Vorsitzende Wolfgang Thiel hat die Stadt und die Stadtratsfraktionen angeschrieben, um für diese Idee zu werben, die für Landau zum Leuchtturmprojekt werden könnte.

Dafür sollten auf der kompletten Brückenlänge je drei Module von einem auf 1,6 Meter quer zur Fahrbahnrichtung so montiert werden, dass das mittlere Modul waagrecht, die beiden äußeren jeweils nach außen leicht geneigt sind. Zusätzlich sollten an den Brückenseiten unterhalb des Handlaufs weitere Module angebracht werden. Die Umsetzung sei denkbar einfach, da ohnehin eine Stahlkonstruktion geplant ist und lediglich eine leichte Trägerkonstruktion zusätzlich erforderlich wäre. Eine solche Solarschlange könnte wesentlich dazu beitragen, Klimaneutralität zu erreichen und jährlich rund 500.000 Kilowattstunden Strom erzeugen, die in IGS, ESG oder dem Freizeitbad La Ola genutzt werden könnten. Außerdem könnten Ladesäulen für E-Fahrräder damit gespeist werden.

Weitere Vorteile: Schatten und Schnee-Schutz

Nach Schätzung der Ise würden so rund 175 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart. Die Ise glaubt, dass es für ein solches Projekt Fördergelder geben würde. Außerdem könnte eine Bürgerenergiegenossenschaft zur Finanzierung beitragen, und die Energie Südwest könnte das Projekt umsetzen. Der Fuß- und Radweg wäre weitgehend schnee- und eisfrei, im Sommer wunderbar beschattet und könnte am Abend attraktiv mit bunten LED-Leuchten illuminiert werden. Der ehrenamtliche Verein Ise ist davon überzeugt, dass die Südpfalz energieautark werden kann. Er will dazu beitragen, dass die Klimaziele von Paris eingehalten werden und hat dazu eine Metastudie „Klimaschutz - Energiewende 2.0“ veröffentlicht.