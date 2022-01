Ein 55-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag gegen 11.15 Uhr bei einem Unfall auf der K6 von Edenkoben Richtung Venningen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, nahm eine 49-jährige Autofahrerin dem Mann am Kreisverkehrsplatz die Vorfahrt. Wegen des Unfalls stürzte der Radfahrer und zog sich zwei Platzwunden am Kopf zu. Er musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Gegen die Autofahrerin haben die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.