Am Sonntagabend ist gegen 20.40 Uhr an einer Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben ein Fahrrad geklaut worden. Wie die Polizei mitteilt, ging der Besitzer des Rades in den Shop, um Getränke zu kaufen. Als er wieder herauskam sah er, wie ein Mann mit weißem Oberteil mit dem schwarzen Damenrad davonfuhr. Zeugen werden gebten, sich bei der Polizei in Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.