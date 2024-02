Ein 28-Jähriger, der einen Unfall gebaut hat und danach abgehauen ist, hat sich selbst verraten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann am Samstagabend auf die Verkehrsschilder am Tenneco-Kreisel in Edenkoben. Durch den Aufprall flog das Kennzeichen von seinem Auto und blieb an Ort und Stelle liegen. So hatten die Beamten leichtes Spiel und fanden schnell heraus, wer der Flüchtige ist. Zwar konnte die Polizei den 28-Jährigen noch nicht antreffen, er muss sich aber auf jeden Fall in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.