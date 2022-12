Bei Verkehrsunfallermittlungen sind in der Franz-Matt-Straße in Offenbach Spuren einer Unfallflucht festgestellt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet mindestens ein Auto in einer Linkskurve, vermutlich weil der Fahrer bei den winterlichen Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs war, von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Grünanlage. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden .