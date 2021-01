Die Polizei hat am Freitag gegen 22.30 Uhr einen 58-jährigen Autofahrer auf der Staatsstraße in Edenkoben kontrolliert, da dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Der Mann hatte zu viel getankt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Die Polizisten kassierten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.