Am Montagabend hat die Polizei in Edenkoben in der Weinstraße den Fahrer eines VW Golf kontrolliert. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben war. Grund: fehlender Versicherungsschutz. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und entstempelten die Kennzeichen vor Ort. Der 55-Jährige trat den Heimweg zu Fuß an und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.