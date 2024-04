Eine fünfköpfige Gruppe hat am Donnerstagabend in der Metzgergasse in Edenkoben einen 15-jährigen E-Scooter-Fahrer angegriffen. Sie hielten den Jungen an, um ihn nach Zigaretten zu fragen. Nachdem er die Frage verneint hatte, stießen sie ihn zu Boden. Der Jugendliche verletzte sich dabei, konnte aber anschließend flüchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.