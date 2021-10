In der Nacht auf Montag kam es im Stadtgebiet Edenkoben nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei zu fünf Pkw-Aufbrüchen. Unbekannte Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben der Autos ein. Gestohlen wurden laut Polizei lediglich ein geringer Bargeldbetrag und in einem Fall ein Geldbeutel. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Wagen waren am Paul-Gillet-Platz und in der Karlheinz-Lintz-Straße abgestellt. Die Polizei mahnt, keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen zu lassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.