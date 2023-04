Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vierzehn Tage vor Schulstart gehen in Landau 293 Kinder der Klassen eins bis acht zur Sommerschule, um sich fürs kommende Schuljahr fit zu machen. Dort können sie das nachholen, was beim Lernen in der Corona-Zeit vielleicht zu kurz gekommen ist. Doch das Angebot wird auch kritisiert.

Haben Sie Interesse an einer Förderung Ihrer Kinder? Das wollte das Bildungsministerium 14 Tage vor den Sommerferien bei einer Umfrage von Eltern wissen. Und das Interesse der Landauer Eltern war groß.