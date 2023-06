Noch bis 5. Juni finden weltweit die Aktionstage für Nachhaltigkeit statt. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat aus diesem Anlass zwei Rundwege eingerichtet, die ab Freitag, 2. Juni, Spaziergängern die Themen Nachhaltigkeit, Abfall und Abwasser näherbringen. Sonja Breitenbach vom EWL erklärt: „Wir haben zwei jeweils etwa fünf Kilometer lange Touren mit QR-Codes ausgestattet. Dahinter verbergen sich interessante und oftmals überraschende Informationen.“ Entdeckungsfreudige können die Rallyes „Kreis-Lauf-Wirtschaft“ und „Die Queichtour“ zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Die Inhalte hinter den QR-Codes geben Einblicke in die nachhaltige Abfall- und Abwasserwirtschaft und liefern Hinweise für die Beantwortung von Fragen auf Antwortkarten, mit denen es etwas zu gewinnen gibt. Für die QR-Codes benötigt man ein internetfähiges Smartphone. Wer eine ausgefüllte Antwortkarte am Montag (5. Juni) zwischen 14 und 16 Uhr persönlich beim EWL in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 abgibt, kann sich über eine nachhaltige Überraschung freuen.