Im Zuge des Stadtgeburtstags wird der Goethepark am 24. August von 14 bis 22 Uhr zum Schauplatz des ersten Landauer Klimafestivals. Veranstalterin Kaycee Hesse kündigt in einer Mitteilung einen bunten Veranstaltungstag mit sehr viel Unterhaltung und Freizeitprogramm an. Das übergeordnete Thema des Klimafestivals sei natürlich Nachhaltigkeit, dabei gehe es aber in erster Linie darum, die Begeisterung für Neues zu wecken. Es werden Inforamtions- und Mitmachstände für Groß und Klein aufgebaut sein. Ab 17 Uhr steht eine Skater-Night durch die Innenstadt an, um 18 Uhr ist der bayrische U20-Meister des Vorjahres im Poetryslam, Rune Vollbehr, zu Gast. Angekündigt sind zudem verschiedene Musiker, fest zugesagt habe die Landauer Rockband X-Rays. Essen und Trinken liefert das Bagage. Organisiert wird das halbtägige Familien- und Jugendevent laut Hesse von einem Bündnis bestehend aus Fridays for Future Landau, Greenpeace Landau und den Students for Future Landau. Mit beteiligt sind außerdem unter anderem der BUND Südpfalz und die städtische Jugendförderung.