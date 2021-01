Der erste im Wörther Impfzentrum geimpfte Südpfälzer, Ludwig Vondersand aus Edenkoben, hat weiterhin keine Beschwerden. Das berichtet Vondersand am Sonntag der RHEINPFALZ. Im gehe es gut, er könne in seinem „Nebenwirkungslaufzettel“ den Punkt „keine Nebenwirkungen“ ankreuzen. Gleichzeitig sei er ein Ansprechpartner für andere geworden: Allein am Samstag hätten ihn neun Menschen aus Rhodt, Maikammer, St. Martin, Roschbach, Weyher, Edenkoben angerufen. Er habe Hemmungen abbauen können und rufe die Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen. Vondersand fühle sich wie aufgemöbelt und war am Wochenende spazieren. Dabei sei er in den Weinbergen von Leuten angesprochen worden. „Dies macht mir Mut, weiter mitzuhelfen das Virus durch die Impfung zu bekämpfen“, sagt der 83-Jährige.