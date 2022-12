Gekracht hat es am Samstag, 17. Dezember, um etwa 12.35 Uhr an der A65-Anschlussstelle Edenkoben und der Kreisstraße 6. Ein 80-jähriger Neustadter fuhr auf der A 65 in Fahrtrichtung Süden und verließ diese an der Anschlussstelle Edenkoben, teilt die Polizei mit. An der Einmündung zur Kreisstraße 6 wollte der Mann nach links in Fahrtrichtung Venningen abbiegen. Ein Stop-Schild regelt hier den Verkehr, aber der Mann missachtete das Auto eines 43-Jährigen aus Essingen, der auf der Kreisstraße von Edenkoben in Richtung Venningen fuhr. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.