Sie sind die Nascherei des Sommers: Himbeeren und Heidelbeeren. Laut Christof Steegmüller, Chef der Steegmüller Erdbeergärten aus Offenbach, läuft in den kommenden drei bis vier Wochen die Haupternte der bunten Früchte. Noch bis Ende Juli können sie aus regionalem Anbau genossen werden. Danach ist erstmal Schluss. Zwar gibt es sowohl Himbeeren als auch Heidelbeeren mittlerweile ganzjährlich aus Spanien oder Peru zu kaufen, davon hält Steegmüller allerdings wenig: „Gerade Himbeeren sind eigentlich nicht für lange Transportwege gemacht. In südlichen Ländern werden sie deshalb noch unreif gepflückt und reifen in Kisten nach. Ihnen fehlt damit das Aroma.“ Anders sei es mit regionalen Produkten: „Weil wir so gut wie keine Lieferwege haben, lassen wir die Beeren hängen, bis sie reif sind. Das macht sie extra süß und angenehm weich“, erklärt der Experte. Während Heidelbeeren auch mit inneren Werten wie Antioxidanzien punkten können, seien Himbeeren „einfach nur lecker“ und laut Steegmüller „perfekt zum Naschen“.