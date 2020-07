Erneut hat in Edenkoben ein Handtaschen-Dieb auf einem Fahrrad zugeschlagen. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte ein ähnlich beschriebener Radfahrer einer 63-Jährigen die Tasche im Vorbeifahren vom Tisch einer Eisdiele geklaut. Am Freitag gegen 16.30 Uhr versuchte ein Radfahrer an der Ecke Weinstraße/Poststraße, einer 75-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Laut Polizei näherte er sich der Dame von hinten und griff im Vorbeifahren nach der Handtasche. Die Frau konnte sich wegdrehen und so den Diebstahl verhindern. Der Radfahrer flüchtete. Die Polizei fahndete nach ihm, aber erfolglos. Er soll etwa 25 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Er trug kurze Hosen und ein helles Oberteil. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06323 9550.