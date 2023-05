Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel Energie kann man bei der Weihnachtsbeleuchtung nicht einsparen, aber jedes Watt zählt.

Landau wird in der Vorweihnachtszeit in festlichem Licht erstrahlen. Das ist richtig und wichtig – es gibt genug Dinge, über die sich die Menschen in diesen Wochen Sorgen machen. Es ist aber auch wichtig,