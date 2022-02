Die Tierrettung aus Contwig und die Polizei haben am Sonntagvormittag in der Nähe der Burg Trifels in Annweiler einem Paar geholfen, seinen Hund wiederzufinden beziehungsweise einzufangen. Der Vierbeiner hatte sich auf dem Waldparkplatz losgerissen, weil es nach Angaben der Tierrettung ein Wildschwein entdeckt hatte. Spaziergänger wurden auf den freilaufenden Hund aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. In der Nähe der Burg Scharfeneck konnte der Hund eingefangen und den Besitzern übergeben werden.