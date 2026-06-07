Das Entenrennen auf der Queich in der Landauer Innenstadt gehört schon seit vielen Jahren fest zum Veranstaltungskalender. Die 19. Auflage steigt am kommenden Samstag, 13. Juni. Die Enten werden um 16.30 Uhr einmal mehr an der Waffenstraße ins Wasser gelassen und in Richtung Ziel in der Bachgasse schwimmen. Der Lions Club Herxheim/Landau als Veranstalter des Spektakels teilt mit, dass rund 3000 der insgesamt 5000 Rennenten bereits verkauft sind. Eine Ente kann für 5 Euro adoptiert werden. Die dazugehörige Urkunde dient als Los für das Gewinnspiel. Viel wichtiger ist aber: „Jeder Kauf unterstützt soziale Projekte und gemeinnützige Einrichtungen in der Region“, wie es in der Mitteilung heißt. Im vergangenen Jahr habe man durch den Verkauf aller 5000 Enten Spenden in Höhe von 23.500 Euro ausschütten können. Davon wird in diesem Jahr einmal mehr unter anderem der Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße profitieren. Neben den Vorverkaufsstellen in Landau und Herxheim können die Enten online unter lions-entenrennen.de erworben werden. Zudem gibt es am Veranstaltungstag einen Verkaufsstand auf dem Rathausplatz sowie beim parallel stattfindenden Kindertag im Südpark.

Info

Rennenten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Adler-Apotheke, Apotheke im Med-Zen, Edeka Kissel SBK, Freizeitbad La Ola, Obi, Sparkasse Südpfalz (Ostbahnstraße), Thalia, VR-Bank Südpfalz (Waffenstraße), Wunschträume, Zweirad Burckhardt (alle in Landau), Sparkasse Südpfalz, CAP Markt (beide in Herxheim).