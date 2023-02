Der Kulturverein Edenkoben hat die sechsköpfige Gesangsgruppe Stimmalarm für eine Veranstaltung zu Weiberfasching am Donnerstag, 16. Februar, um 19.11 Uhr in den Kurpfalzsaal nach Edenkoben gewinnen können. Frech und kurzweilig präsentieren sie ihr Repertoire von Rock, Pop und Musical. Tanzeinlagen, Schauspiel und Gags runden das Programm ab, wobei der Gesang immer das Herzstück bleibt. Karten gibt es online unter www.ticketservice-edenkoben.de, ebenso bei Augenoptik Uehlin in Edenkobe. Infos gibt es im Internet unter www.kulturverein-edenkoben.de.