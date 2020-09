Die Polizei warnt vor einer dreisten Betrugsmasche. Immer wieder versuchen Unbekannte, insbesondere ältere Menschen abzuzocken. So wurde am Mittwoch in Venningen ein Mann von seinem vermeintlichen Enkel angerufen und vorgegaukelt, dass er dringend Bargeld benötige. Der Mann reagierte richtig. Er beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei. In Edenkoben erhielt ein 89 Jahre alter Mann gleich zwei Anrufe, wonach sein Enkel in Karlsruhe einen Verkehrsunfall gehabt hätte und er dringend 18.000 Euro brauche. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge. Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren.