Darauf hatte der Kreis SÜW viele Jahre gewartet. Nun erhält er für den Ausbau der K 64 zwischen Edenkoben und der Villa Ludwigshöhe einen Landeszuschuss in Höhe von 1,48 Millionen Euro. Das hat Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mitgeteilt. Es sei im Landesinteresse, diese wichtige Zubringerstraße zu dem besonderen Kulturdenkmal verkehrsgerecht auszubauen und an das überörtliche Verkehrsnetz anzuschließen. „Wir wollen, dass unsere Sehenswürdigkeiten gut erreichbar sind und so möglichst viele Menschen einen Eindruck von der Schönheit unseres Landes bekommen“, so Wissing. Über die K 64 werden zudem die Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes und die Talstation der Rietburgbahn erreicht. Bereits auf Grundlage der landesweiten Zustandserfassung und Bewertung von Kreisstraßen 2016 wurde der Ausbaubedarf der Villastraße dokumentiert.