Die Polizei Edenkoben hat am Freitagabend zwischen 19.30 und 20.30 Uhr in der Edenkobener Straße in Venningen elf Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Bei dort erlaubten 30 Stundenkilometern fuhr der „Spitzenreiter“ laut Polizeimitteilung 55 Stundenkilometer. Ein Fahrer war nicht angeschnallt, ein weiterer erhielt einen Mängelbericht und muss nun sein Fahrzeug erneut vorführen. Die Polizei kündigt an, dass in den nächsten Tagen mit weiteren Kontrollen an gleicher Stelle zu rechnen ist.