Von Mittwoch bis Freitag werden die Server der Verbandsgemeinde Offenbach ausgetauscht. Ebenso wird die Software aktualisiert und erweitert. Die Verbandsgemeinde will so die IT-Sicherheit und die Leistungsfähigkeit der Systeme verbessern. Wegen der Arbeiten wird die Verwaltung am Mittwoch telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar sein. An allen drei Tagen wird nur ein Notbetrieb des Standes- und Meldeamtes sowie des Wahlamtes möglich sein. Am Donnerstag und Freitag sind die Beschäftigten, soweit möglich, für Bürgeranfrage da. Falls nicht unbedingt nötig, bittet die Verwaltung, an den drei Tagen von einem Besuch des Rathauses oder telefonischen Anfragen abzusehen. In der Woche ab dem 30. August kann es auch noch zu Einschränkungen kommen.