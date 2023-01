Am Sonntagvormittag ist es in einem Industriebetrieb in Edenkoben zu einem handfesten Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beschwerte sich ein Mitarbeiter bei seinem Vorgesetzten über einen Kollegen, der in seinen Augen zu langsam arbeitete und dadurch die Produktion ins Stocken brachte. Der mutmaßliche Trödler wurde daraufhin an eine andere Arbeitsstation versetzt, die Meldung an den Vorgesetzten erboste ihn. Sein Ärger war so groß, dass er seinem Kollegen einen Faustschlag versetzte und ihm dadurch die Nase brach. Der Schläger muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Seinen Job ist er los, ihm wurde fristlos gekündigt.