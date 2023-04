Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Mehrfamilienhaus in Dnipro sind 46 Menschen gestorben. Die in Insheim lebende Ukrainerin Diana Nakonechna hat Familie in der Stadt und kennt einen Kameramann, der beim Anschlag vor Ort war. Dieser berichtet vom Schockzustand.

Am 14. Januar, als in der Ukraine das alte Neujahr gefeiert wurde und die Familien zum feierlichen Abendessen zu Hause waren, zerstörte eine russische Rakete einen großen Teil eines Wohngebäudes