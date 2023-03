Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landau hat für den Schulsport den roten Teppich ausgerollt. So etwa hat es Schul- und Sportdezernent Maximilian Ingenthron am Freitag bei der Einweihung einer neuen Sportanlage in Queichheim ausgedrückt.

Er spielt damit auf die rote Farbe des Tartanbelages an. Die Anlage besteht aus einem großen Platz mit drei 45 mal 27 Meter großen Multifunktionsspielfeldern, die in einer Richtung unter anderem