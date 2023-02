Mächtig gerummst hat es am Freitag gegen 9.45 Uhr in der Nonnenstraße in Edenkoben. Wie die Polizei berichtet, stieß eine 42-jährige Autofahrerin mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen, die dadurch nicht unerheblich beschädigt wurden. Laut Polizei hatte die Frau angegeben, einer Katze ausgewichen zu sein und danach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben. Die Sachschadenshöhe an den drei Autos beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug und eines der geparkten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Frau leicht an der Schulter verletzt.