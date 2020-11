In der Edenkobener Klosterstraße ist am Mittwoch ein Einbruchsversuch gescheitert. Zwischen 16.45 und 17.30 Uhr hat laut Polizei ein Unbekannter in der Klosterstraße die Scheiben einer Haustür eingetreten, um sich Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Vermutlich wurde der Täter gestört, er flüchtete unverrichteter Dinge. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder verdächtige Dinge in unmittelbarer Nähe zum Tatort wahrgenommen haben. Die Zeugen sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.