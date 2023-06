Ohne Diebesgut haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Kita „Sternenstaub“ am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten sie mit dem Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von mehr 500 Euro. Hinweise an Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.