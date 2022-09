Ein bislang noch unbekannter Täter ist am Mittwoch in einen Gemüsehandel eingebrochen. Laut Polizei schlug der Täter gegen 0.45 Uhr eine Fensterscheibe des Ladens in der Tanzstraße mit einem Gullydeckel ein und verschaffte sich Zugang in das Geschäft. Dort machte er sich an der Kasse zu schaffen und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Edesheimer Straße. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung steht bevor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.