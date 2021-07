Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in der Schillerstraße eingebrochen. Wie die Polizei in Edenkoben mitteilt, haben die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und sind in das Innere des Hauses gelangt. Sämtliche Räume wurde durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefon 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 in Verbindung setzen