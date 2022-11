Unbekannte haben versucht, in die Sozialstation in der Weinstraße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter womöglich mit einem Einbruchswerkzeug, die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Hinweise zu den Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.