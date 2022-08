Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch versucht, in das Jugendheim in der Luitpoldstraße in Edenkoben einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollten die Täter ein Fensterrahmen aufbohren beziehungsweise ein Fenster aufhebeln, beides misslang jedoch. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.