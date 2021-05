Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag in das Gebäude einer Firma im Gewerbegebiet In den Seewiesen in Edenkoben eingebrochen. Die Täter schlugen laut Polizei Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. Im Anschluss brachen die Diebe mehrere Türen zu Büroräumen im Verwaltungstrakt der Firma auf, wodurch nach ersten Ermittlungen ein Schaden von über 5000 Euro entstand. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.