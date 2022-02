Zwischen Freitag und Sonntag sind Unbekannte in eine im Industriering in Edenkoben ansässige Firma eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter durch Aufhebeln einer Seitentür Zugang zum Firmengebäude. Dort wurden zwei weitere Türen aufgehebelt sowie Büros und Regale durchwühlt. Gestohlen wurde nichts. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 5000 Euro. Die Polizei Edenkoben bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.