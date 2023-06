Am frühen Dienstagmorgen ist in das Gelände des Bauhofes der Stadt Edenkoben in der Straße Am Holzweg eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde von den unbekannten Tätern ein Sachschaden angerichtet, zudem wurde eine Gießlanze gestohlen. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.