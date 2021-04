Zwei Einbrecher sind am frühen Sonntagmorgen in der Weinstraße in Edenkoben auf frischer Tat ertappt worden. Die Diebe versuchten gerade, in ein Brillengeschäft einzubrechen. Ob die beiden 39 und 41 Jahre alten Männer für die Einbruchsserie in Kindergärten und Pfarrheimen rund um Edenkoben in Betracht kommen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag heißt.