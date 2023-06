Der Besitzer einer Gaststätte in der Staatsstraße in Edenkoben hat am frühen Donnerstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Laut Polizei sah er, wie eine vermummte Person den Flachbildfernseher von der Wand abmontieren wollte, aber flüchten musste. Der Täter hatte zuvor eine Tür aufgehebelt, um ins Gebäude zu kommen. Er war etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550.